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Ремонт на аварійній ділянці під Тернополем триватиме до вечора (карта об'їзду)

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Тернопіль, Понеділок 29 серпня 2022 11:48
Ремонт на аварійній ділянці під Тернополем триватиме до вечора (карта об'їзду) Фото: роботи на ділянці сходження вагонів у Тернопільській області продовжуються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Відновлення ділянки через сходження вантажного потягу з рейок поблизу Тернополя триватиме щонайменше до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Ремонт на аварійній ділянці під Тернополем триватиме до вечора (карта об'їзду)

"Ситуація наразі наступна. Відновлення ділянки поблизу Тернополя триватиме щонайменше до вечора", - йдеться в повідомленні.

Наразі, за даними УЗ, потяги західного напрямку прямують з пришвидшенням на всіх можливих ділянках, щоб скоротити відставання.

Оновлення по затримках можна подивитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернопільській області зійшли з рейок вантажні вагони. В результаті в дорозі затримається ряд поїздів далекого прямування.

Згодом стало відомо, що через сходження вантажного поїзда з рейок у Тернопільській області буде обмежено рух для всіх поїздів львівського напрямку.

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Укрзалізниця
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