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Яремчук принес "Бенфике" ничью с "Аяксом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Автор: Андрей Вырва

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонская "Бенфика" принимала амстердамский "Аякс". Команды сыграли в ничью 2:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на MEGOGO.

Бенфика – Аякс 2:2

Голы: Алле (26, авт.), Яремчук (72) – Тадич (18), Алле (29)

Бенфика: Влаходимос – Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Жилберто (Гонсалвеш, 90+1) – Эвертон (Яремчук, 62), Таарабт (Бернардо 85), Вайгль, Рафа Силва – Рамуш, Нуньес (Лазаро, 90+1)

Аякс: Пасвеер – Блинд (Тальяфико, 74), Мартинес, Тимбер, Мазрауи (Ренш, 90+2) – Гравенберх (Классен, 74), Бергейс, Альварес – Тадич, Алле, Антони

На 17-й минуте матча гости вышли вперед. Нуссаир Мазрауи выполнил подачу с правого фланга, а Душан Тадич в одно касание точно пробил в дальний угол ворот.

Рафа Силва мог сравнять счет, однако его удар голкипер отразил на угловой. Но это не спасло "Аякс" от пропущенного гола. После подачи углового, мяч оказался у Яна Вертонгена и бельгиец прострелил во вратарскую, где одинокий Себастьян Алле срезал мяч в собственные ворота.

Однако через три минуты форвард исправился. Алле выиграл борьбу у Вертонгена и со второй попытки пробил голкипера "Бенфики".


Перед свистком на перерыв гости могли забивать третий мяч, но Эдсон Альварес попал в штангу, а Себастьян Алле добивая мяч в пустые ворота не попал в них. Таким образом команды ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу амстердамцев.

На 56-й минуте Эвертон чуть не попал в ворота гостей. Через три минуты Дарвин Нуньес не дотянулся до мяча и не смог замкнуть прострел Рафы Силвы. Сразу после этого на поле появился Роман Яремчук.

И на 72-й минуте украинец сравнял счет. Гонсалу Рамуш мощно пробил по воротам "Аякса", но Ремко Пасвер отразил мяч и к счастью для хозяев поля первым на добивании был форвард сборной Украины.


После забитого мяча Яремчук снял игровую футболку и продемонстрировал одетую под ней еще одну – с трезубцем. Браво, Роман!

В компенсированное ко второму тайма время Антони мог принести победу гостям, но на его удар среагировал Одиссеас Влаходимос.

Теперь судьба матча решится в Амстердаме, 15 марта.

Напомним, что УПЛ решила приостановить футбольный чемпионат.

К слову, ранее стало известно о планах Министерства спорта остановить все спортивные соревнования на ближайшие 30 дней.

Кроме того, президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о возможной приостановке чемпионата Украины.

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