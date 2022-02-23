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Чрезвычайное положение. УПЛ решила приостановить футбольный чемпионат

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Киев, Среда 23 февраля 2022 21:22
Чрезвычайное положение. УПЛ решила приостановить футбольный чемпионат Фото: Украинское Классическое (ФК "Шахтер")
Автор: Антон Федорцив

Руководство украинской Премьер-лиги определилось с судьбой ближайших туров футбольного первенства в связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Украинская Премьер-лига, в четверг, 24 февраля, объявит о приостановке футбольных соревнований. Это решение вызвано объявлением в стране чрезвычайного положения.

По его словам, чемпионат Украины по футболу будет приостановлег минимум на один месяц.

"То есть запланированные на ближайшие выходные матчи 19-го тура не состоятся", – уточнил собеседник.

Весенняя часть чемпионата в Премьер-лиге должна была стартовать на этой неделе. Матчи 19-го тура УПЛ предварительно запланированы на 25-28 февраля.

К слову, ранее стало известно о планах Министерства спорта остановить все спортивные соревнования на ближайшие 30 дней.

Кроме того, президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о возможной приостановке чемпионата Украины.

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УПЛ Футбол Чрезвычайное положение
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