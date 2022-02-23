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"Ничего об этом не слышал": Игорь Суркис отреагировал на слухи о переносе старта УПЛ

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 16:57
"Ничего об этом не слышал": Игорь Суркис отреагировал на слухи о переносе старта УПЛ Фото: Игорь Суркис (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Вырва

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о возможном переносе ближайших туров украинской Премьер-лиги из-за вероятного введения чрезвычайного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова функционера в перерыве матча чемпионата юношеских команд.

Президент "Динамо" подтвердил перенос матча команды U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Теперь юниоры отечественного гранда должны встретиться со сверстниками из лиссабонского "Спортинга" 9 марта.

Кроме того, Суркис высказался и по насущным темам. В частности, он отреагировал на слухи о переносе старта весенней части Премьер-лиги из-за вероятного введения чрезвычайного положения.

"О переносе УПЛ ничего не слышал. Что касается наших легионеров, то они все на месте и никуда не собираются ехать", – заявил президент клуба.

Президент Украины и Верховная Рада планируют ввести чрезвычайное положение во всех областях. Этот режим может предусматривать запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных соревнований.

Весенняя часть чемпионата в Премьер-лиге должна стартовать на этой неделе. Матчи 19-го тура УПЛ запланированы на 25-28 февраля.

К слову, раньше УЕФА перенес матч Юношеской лиги УЕФА между "Динамо" U-19 и юношеской командой лиссабонского "Спортинга" на 9 марта.

Напомним также, что ряд мировых звезд спорта высказался в поддержку Украины из-за агрессии России и признания "ЛДНР".

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