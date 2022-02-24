Яремчук приніс "Бенфіці" нічию з "Аяксом" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Бенфіка – Аякс 2:2

Голи: Алле (26, авт.), Яремчук (72) – Тадич (18), Алле (29)

Бенфіка: Влаходімос – Грімальдо, Вертонген, Отаменді, Жілберто (Гонсалвеш, 90+1) – Евертон (Яремчук, 62), Таарабт (Бернардо 85), Вайгль, Рафа Сілва – Рамуш, Нуньєс (Лазаро, 90+1)

Аякс: Пасвеєр – Блінд (Тальяфіко, 74), Мартінес, Тімбер, Мазрауї (Ренш, 90+2) – Гравенберх (Классен, 74), Бергейс, Альварес – Тадич, Алле, Антоні

На 17-й хвилині матчу гості вийшли вперед. Нуссаір Мазрауі виконав подачу з правого флангу, а Душан Тадич в один дотик точно пробив в дальній кут воріт.

Рафа Сілва міг зрівнювати рахунок, проте його удар голкіпер відбив на кутовий. Але це не врятувало "Аякс" від пропущеного голу. Після подачі кутового, м’яч опинився у Яна Вертонгена і бельгієць прострілив у воротарський майданчик, де самотній Себастьян Алле зрізав м’яч у власні ворота.

Проте через три хвилини форвард виправився. Алле виграв боротьбу у Вертонгена та з другої спроби пробив голкіпера "Бенфіки".

Перед свистком на перерву гості могли забивати третій м’яч, але Едсон Альварес влучив у стійку, а Себастьян Алле добиваючи м’яч у пусті ворота не влучив у них. Таким чином, команди пішли на перерву за рахунку 2:1 на користь амстердамців.

На 56-й хвилині Евертон трохи не влучив у ворота гостей. Через три хвилини Дарвін Нуньєс не дотягнувся до м’яча та не зміг замкнути простріл Рафи Сілви. Одразу після цього на полі з’явився Роман Яремчук.

І на 72-й хвилині українець зрівняв рахунок. Гонсалу Рамуш потужно пробив по воротам "Аяксу", але Ремко Пасвер відбив м’яч та на щастя для господарів поля першим на добиванні був форвард збірної України.

Після забитого м’яча Яремчук зняв ігрову футболку та продемонстрував одягнену під неї ще одну – з тризубом. Браво, Романe!

В компенсований до другого тайму час Антоні міг принести перемогу гостям, але на його удар зреагував Одіссеас Влаходімос.

Тепер доля матчу вирішиться в Амстердамі, 15 березня.