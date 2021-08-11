Яремчук дебютировал в "Бенфике", создав гол в ворота "Спартака"
Яремчук дебютировал в "Бенфике", создав год в ворота "Спартака". В результате московский клуб проиграл 0:2 и выбыл из Лиги чемпионов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sport.Ua.
Роман Яремчук вышел на 64-й минуте матча, заменив Рамуша и расположившись на правом краю атаки.
В добавленное время он забросил мяч в штрафную на Жоау Мариу. Роман пробил в касание с острого угла, и мяч рикошетом от двух защитников залетел в ворота.
Этот гол оказался последним во встрече. Яремчук вывел "Бенфику" в плей-офф Лиги чемпионов.
Сайт УЕФА сначала записал гол на украинца, но позже в протоколе указали, что это автогол Жиго.
Напомним, что "Бенфика" презентовала нового игрока из Украины.
Также мы писали, что финал Лиги чемпионов 2023 года перенесли из Мюнхена в Стамбул.