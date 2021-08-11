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Яремчук дебютировал в "Бенфике", создав гол в ворота "Спартака"

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Лиссабон, Среда 11 августа 2021 00:48
Яремчук дебютировал в "Бенфике", создав гол в ворота "Спартака" Фото: украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук создал гол в ворота "Спартака" (instagram.com/benfica_info)
Автор: РБК-Украина

Яремчук дебютировал в "Бенфике", создав год в ворота "Спартака". В результате московский клуб проиграл 0:2 и выбыл из Лиги чемпионов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sport.Ua.

Роман Яремчук вышел на 64-й минуте матча, заменив Рамуша и расположившись на правом краю атаки.

В добавленное время он забросил мяч в штрафную на Жоау Мариу. Роман пробил в касание с острого угла, и мяч рикошетом от двух защитников залетел в ворота.

Этот гол оказался последним во встрече. Яремчук вывел "Бенфику" в плей-офф Лиги чемпионов.

Сайт УЕФА сначала записал гол на украинца, но позже в протоколе указали, что это автогол Жиго.

Напомним, что "Бенфика" презентовала нового игрока из Украины.

Также мы писали, что финал Лиги чемпионов 2023 года перенесли из Мюнхена в Стамбул.

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