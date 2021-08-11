Яремчук дебютував у "Бенфіці", створивши гол у ворота "Спартака"

Яремчук дебютував у "Бенфіці", створивши рік у ворота "Спартака". В результаті московський клуб програв 0:2 і вибув з Ліги чемпіонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sport.Ua.

Роман Яремчук вийшов на 64-й хвилині матчу, замінивши Рамуша і розташувавшись на правому краю атаки.

У доданий час він закинув м'яч у штрафну на Жоау Маріу. Роман пробив у дотик з гострого кута, і м'яч рикошетом від двох захисників залетів у ворота.

Цей гол виявився останнім у зустрічі. Яремчук вивів "Бенфіку" в плей-офф Ліги чемпіонів.

Сайт УЄФА спочатку записав гол на українця, але пізніше в протоколі вказали, що це автогол Жиго.