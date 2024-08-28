Рельєф під Покровськом сприяє наступальним діям росіян, - експерт

"Відповідь на поверхні (чому РФ активно наступає на Покровському напрямку - ред.). Рельєф під Покровськом найбільш зручний для наступальних дій, і найменш зручний для оборони", - сказав Гетьман.

За його словами, на Торецькому напрямку та у районі Часового Яру рельєф, навпаки, допомагає українським військам.

"Там не менше сил задіює ворог, чим на Покровському напрямку, де рельєф допомагає вести наступальні дії більш вдало, чим на інших місцях. А тиск там однаковий", - додав експерт.