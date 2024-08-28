Рельеф под Покровском способствует наступательным действиям россиян, - эксперт

В отличие от других направлений фронта, под Покровском рельеф способствует наступательным действиям российских захватчиков.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

"Ответ на поверхности (почему РФ активно наступает на Покровском направлении - ред.). Рельеф под Покровском наиболее удобен для наступательных действий, и наименее удобен для обороны", - сказал Гетьман.

По его словам, на Торецком направлении и в районе Часового Яра рельеф, наоборот, помогает украинским войскам.

"Там не меньше сил задействует враг, чем на Покровском направлении, где рельеф помогает вести наступательные действия удачнее, чем на других местах. А давление там одинаковое", - добавил эксперт.