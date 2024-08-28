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Рельеф под Покровском способствует наступательным действиям россиян, - эксперт

Покровск, Донецкая область, Среда 28 августа 2024 22:38
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Рельеф под Покровском способствует наступательным действиям россиян, - эксперт Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова
Эксперт: Алексей Гетьман

В отличие от других направлений фронта, под Покровском рельеф способствует наступательным действиям российских захватчиков.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

"Ответ на поверхности (почему РФ активно наступает на Покровском направлении - ред.). Рельеф под Покровском наиболее удобен для наступательных действий, и наименее удобен для обороны", - сказал Гетьман.

По его словам, на Торецком направлении и в районе Часового Яра рельеф, наоборот, помогает украинским войскам.

"Там не меньше сил задействует враг, чем на Покровском направлении, где рельеф помогает вести наступательные действия удачнее, чем на других местах. А давление там одинаковое", - добавил эксперт.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, российские войска продолжают наступление в районе Покровска Донецкой области. Сейчас это направление является самым сложным участком фронта.

Ранее сообщалось, что российские захватчики находятся в 11 км от Покровска.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на Покровском направлении россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике, в частности, артиллерию и авиацию. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации на этом участке фронта.

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