Рельеф под Покровском способствует наступательным действиям россиян, - эксперт
В отличие от других направлений фронта, под Покровском рельеф способствует наступательным действиям российских захватчиков.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.
"Ответ на поверхности (почему РФ активно наступает на Покровском направлении - ред.). Рельеф под Покровском наиболее удобен для наступательных действий, и наименее удобен для обороны", - сказал Гетьман.
По его словам, на Торецком направлении и в районе Часового Яра рельеф, наоборот, помогает украинским войскам.
"Там не меньше сил задействует враг, чем на Покровском направлении, где рельеф помогает вести наступательные действия удачнее, чем на других местах. А давление там одинаковое", - добавил эксперт.
Ситуация на Покровском направлении
Напомним, российские войска продолжают наступление в районе Покровска Донецкой области. Сейчас это направление является самым сложным участком фронта.
Ранее сообщалось, что российские захватчики находятся в 11 км от Покровска.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на Покровском направлении россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике, в частности, артиллерию и авиацию. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации на этом участке фронта.
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