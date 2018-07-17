МОЗ розірвало контракт з ректором Одеського медуніверситету

На ректора Валерія Запорожана неодноразово надходили скарги від народних депутатів України та громадських організацій

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) достроково розірвало контракт з ректором Одеського національного медичного університету Валерієм Запорожаном. Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Так, 16 липня комісія МОЗ України прибула до Одеського національного медичного університету для проведення перевірки, однак ректор її не допустив.

"Такі дії ректора свідчать про відвертий саботаж та унеможливлюють подальшу роботу комісії", - заявляють у міністерстві.

Як зазначається, на ректора неодноразово надходили скарги від народних депутатів України та громадських організацій. Через це МОЗ вирішило провести перевірку умов контракту.

"Зважаючи на невиконання наказу МОЗ України ректором Одеського національного медичного університету та з метою забезпечення подальшої роботи комісії, МОЗ України прийняло рішення про дострокове розірвання контракту з Валерієм Запорожаном з 17 липня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України звільнило ректора Одеського медичного університету Валерія Запорожана через правопорушення, пов'язане з корупцією.