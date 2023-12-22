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Рекрутинг до ЗСУ не скасовує мобілізацію. Наберемо необхідну кількість людей, - Міноборони

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 09:51
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Рекрутинг до ЗСУ не скасовує мобілізацію. Наберемо необхідну кількість людей, - Міноборони Фото: рекрутинг до ЗСУ не скасовує мобілізацію (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рекрутинг до лав Збройних сил не скасовує процес мобілізації в Україні та не заміняє призов до армії. Необхідна кількість людей для захисту держави у будь-якому разі буде набрана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Ілларіона Павлюка в ефірі телемарафону.

За його словами, в українців на тлі розмов про рекрутинг може скластися хибне враження, що відтепер країну захищає "тільки той, хто хоче, а хто не хоче, тому не треба". Однак це зовсім не так.

Павлюк зазначив, що рекрутинг - це передусім покращення сервісу, підходів до мобілізації тих людей, які готові служити в Збройних силах України.

"Ми пропонуємо добровільно, не чекаючи мобілізації чи повістки, доєднатися до ЗСУ пропонуємо вибір спеціальностей. Але це не може означати, що служитимуть лише тільки ті, хто хочуть і що тепер можна обрати тільки не бойові спеціальності, попри те, що у війську справді велика потреба в різних спеціальностях", - розповів речник.

Він додав, що за допомогою рекрутингу Міноборони зацікавлене набрати якнайбільше людей. Але оскільки є необхідність захищати Україну, то для цього "ми все одно доберемо ту кількість людей, яка потрібна", зокрема й завдяки мобілізації.

Рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Втім, очільник ГУР Мо Кирило Буданов заявив, що Україні потрібна мобілізація, оскільки жоден рекрутинг не зможе перекрити необхідну кількість особового складу та чисельність Сил оборони, щоб відбити повномасштабну агресію РФ.

Варто зауважити, що українська влада вже анонсувала великий законопроєкт про мобілізацію, який може бути ухвалений до кінця року.

Детальніше про те, який закон готує Рада для українців - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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