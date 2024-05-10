В Україні створили рекрутинговий центр Сухопутних військ
В Україні прийняли рішення про створення рекрутингового центру з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ.
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Враховуючи те, що нині безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою, першочергово основним завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем", - заявив він.
За його словами, під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити.
"Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова - також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом", - зазначив він.
Рекрутинг до ЗСУ
Міністерство оборони України цього року запустило проект рекрутингу, який полегшує процес вступу до лав Збройних сил.
Центри рекрутингу відкриті в обласних центрах та великих містах України. Їх кількість буде збільшена до 27 протягом першого півріччя 2024 року.
Детальніше про рекрутинг до української армії - у матеріалі РБК-Україна.
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