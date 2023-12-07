Рекрутинг до ЗСУ: Міноборони підписало контракт ще з однією компанією

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова і генеральний директор Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках рекрутингу.

Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Раніше Міноборони уклало договір з компаніями Work.ua та Lobby X.

Як зазначили у Міноборони, приватні компанії будуть безкоштовно розміщувати оголошення про вакансії у ЗСУ. Robota.ua запустила окремий проєкт для рекрутингу. Там можна самостійно обрати підрозділ і посаду.

Рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, раніше Міноборони України запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Також у Міністерстві оборони пояснювали, як будуть формувати зарплату для військових, яких рекрутують до ЗСУ.

Більше про те, що передбачає затверджена концепція Міноборони - читайте за посиланням.