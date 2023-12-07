Рекрутинг в ВСУ: Минобороны подписало контракт еще с одной компанией

Министерство обороны подписало соглашение с еще одной компанией для рекрутинга в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Facebook.
Замминистра обороны Наталья Калмыкова и генеральный директор Robota.ua Валерий Решетняк подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках рекрутинга.
Это уже третья компания, с которой подписано соответствующее соглашение. Ранее Минобороны заключило договор с компаниями Work.ua и Lobby X.
Как отметили в Минобороны, частные компании будут бесплатно размещать объявления о вакансиях в ВСУ. Robota.ua запустила отдельный проект для рекрутинга. Там можно самостоятельно выбрать подраздел и должность.
Напомним, ранее Минобороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем процесс схож с трудоустройством.
Также в Министерстве обороны объясняли, как будут формировать зарплату для военных, рекрутируемых в ВСУ.
Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны - читайте по ссылке.
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