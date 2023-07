Рекордсмен НХЛ оголосив про завершення кар'єри

Канадський хокеїст вирішив завершити професіональні виступи після настання 38-річчя. За роки ігрової кар'єри він став членом "потрійного золотого клубу", вигравши Олімпійські ігри, чемпіонат світу та Кубок Стенлі.

Бержерон провів усю кар'єру під егідою НХЛ у складі "Бостона". На драфті-2003 "Брюїнз" обрали канадця під 45-м номером. Упродовж останніх трьох сезонів центрфорвард був капітаном команди замість словака Хари.

Цьогоріч Бержерон оновив рекорд ліги за виграними трофеями Френка Дж. Селкі. Приз щороку вручають найкращому нападнику захисного плану. Центрфорвард здобув 6 "Селкі Трофі" за роки виступів у НХЛ.

Уродженець провінції Квебек, на юнацькому рівні грав за "Акаді-Бетхерст Тайтан" у Головній юніорській хокейній лізі Квебеку. Сезон 2004/05 провів за "Провіденс Брюїнз" в Американській хокейній лізі.

На рівні НХЛ дебютував за рік до того. Загалом зіграв під егідою ліги 1294 матчі, в яких набрав 1040 пунктів – 427 шайб, 613 передач. Здобув із "Бостоном" Кубок Стенлі-2011. У фіналі оформив вирішальний гол проти "Ванкувера".

У складі збірної Канади тріумфував на ЧС-2004 та виграв два "золота" Олімпійських ігор (2010, 2014). Під час локауту в НХЛ у сезоні 2012/13 грав за швейцарський "Лугано". У дитинстві вболівав за "Квебек Нордікс".

