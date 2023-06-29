ua ru
Чт, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Аутсайдер НХЛ обрав нового спадкоємця Гретцкі на драфті-2023

Новость на русском →
Нешвілл, Четвер 29 червня 2023 09:48
Аутсайдер НХЛ обрав нового спадкоємця Гретцкі на драфті-2023 Фото: Коннор Бедард і Олівер Мур – новачки "Блекгокс" (facebook.com/nhlblackhawks)
Автор: Антон Федорців

"Чикаго Блекгокс" під першим номером драфту Національної хокейної ліги 2023 року взяли канадського центрфорварда Коннора Бедарда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

17-річний уродженець Британської Колумбії прогнозовано став новачком команди зі штату Іллінойс. Канадський талант заздалегідь отримав титул "некстван".

Бедард став головною зіркою Західної хокейної ліги в сезоні 2022/23. Він став першим в історії хокеїстом, який зібрав призи найкращому гравцю, найкращому бомбардиру та найкращому проспекту за один рік. У складі молодіжної збірної Канади форвард тріумфував на ЧС-2023.

У регулярному чемпіонаті WHL Бедард у складі "Реджайни Петс" набрав 143 очки – 71 шайба, 72 передачі. Ще 20 пунктів (10+10) він додав у плей-офф. На молодіжному чемпіонаті світу канадець теж став найкращим бомбардиром. Він оформив 9 голів і 14 асистів за сім матчів турніру.

У наступні три піки драфту інші команди теж забрали центральних нападників – Лео Карлссона ("Анахайм"), Адама Фантіллі ("Колумбус") і Вільяма Сміта ("Сан-Хосе"). Замкнув першу п'ятірку новачків оборонець Давід Райнбахер ("Монреаль"). У топ-10 також потрапив дует росіян – Дмітрій Сімашев ("Арізона") та Матвєй Мічков ("Філадельфія").

Хто такий "некстван"

The Next One – прізвисько, що присвоюється новому, перспективному хокеїсту з потенціалом стати найкращим в історії.

У різні роки титулом нагороджували Горді Хоу, Боббі Ора, Вейна Гретцкі, Моріса Рішара. Наприкінці кар'єри "Великого" Гретцкі прізвисько почали давати можливим спадкоємцям канадця. У різні роки "некстванами" ставали Ліндрос, Карія, Кросбі, Таварес і Макдевід.

"Чудесний" Маріо Лем'є в роки ігрової кар'єри медіа ніколи не називали "наступним". Він дебютував у НХЛ на шостий рік виступів Гретцкі, тож їхні шляхи до вершини були фактично паралельними.

Аутсайдер НХЛ обрав нового спадкоємця Гретцкі на драфті-2023

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде