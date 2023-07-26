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Рекордсмен НХЛ объявил о завершении карьеры

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Бостон, Среда 26 июля 2023 10:49
Рекордсмен НХЛ объявил о завершении карьеры Фото: Патрис Бержерон с Кубком Стэнли (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

Центрфорвард "Бостон Брюинз" Патрис Бержерон решил повесить коньки на гвоздь после девятнадцати сезонов в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Канадский хоккеист решил завершить профессиональные выступления после наступления 38-летия. За годы игровой карьеры он стал членом "тройного золотого клуба", выиграв Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

Бержерон провел всю карьеру под эгидой НХЛ в составе "Бостона". На драфте-2003 "Брюинз" выбрали канадца под 45-м номером. В последние три сезона центрфорвард был капитаном команды вместо словака Хары.

В этом году Бержерон обновил рекорд лиги по выигранным трофеям Фрэнка Дж. Селки. Приз каждый год вручается лучшему нападающему защитного плана. Центрфорвард завоевал 6 "Селки Трофи" за годы выступлений в НХЛ.

Кто такой Патрис Бержерон

Уроженец провинции Квебек, на юношеском уровне играл за "Акади-Бетхерст Тайтан" в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. Сезон 2004/05 провел за "Провиденс Брюинз" в Американской хоккейной лиге.

На уровне НХЛ дебютировал годом ранее. В общей сложности сыграл под эгидой лиги 1294 матча, в которых набрал 1040 пунктов – 427 шайб, 613 передач. Завоевал с "Бостоном" Кубок Стэнли-2011. В финале оформил решающий гол против "Ванкувера".

В составе сборной Канады триумфовал на ЧМ-2004 и выиграл два "золота" Олимпийских игр (2010, 2014). Во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/13 играл за швейцарский "Лугано". В детстве болел за "Квебек Нордикс".

К слову, ранее "Чикаго" забрал центрфорварда Бедарда под первым номером драфта НХЛ.

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