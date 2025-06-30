Якими будуть курси долара та євро в липні: прогноз банкіра

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Як зазначив банкір, залишається чинною стратегія Нацбанку на валютному ринку, зокрема, ми режиму "керованої гнучкості". Фактично це гібридний режим, який зберігає елементи вільного ринку та можливість курсового контролю, що убезпечує ринок від хаосу.

"Тому ми очікуємо, що впродовж наступного місяця глобальні курсові коливання виключені, натомість поточні коливання будуть незначними та різноспрямованими (курси можуть як зростати, так і знижуватися). Разом з тим не варто очікувати, що долар може суттєво обвалитися, або ж стрибнути вище економічно обґрунтованого", - сказав він.

Лєсовий нагадав про монетарну стратегію НБУ. За його словами, очікується, що в липні інфляція максимально складе 0,3-0,5%, а у річному вимірі знизиться до 13-14%. Ця обставина може утримати регулятора від перегляду облікової ставки. Очікується, що 24 липня НБУ може зберегти облікову ставку без змін (15,5%). У випадку зниження споживчих цін не можна виключати корекції базової ставки, однак це може статися вже восени.

"Попри те, що війна прямо не впливає на курси валют, він є важливим в поєднанні з економічними факторами. Тим більше війна та її наслідки і заподіяна ворогом школа є досить непередбачуваними", - додав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Курс євро

Банкір нагадав, що курс європейської валюти формується на основі світових котувань пари долар / євро.

"Попри те, що і долар, і євро залишаються світовими валютами, у липні ми можемо побачити, як зближення курсів цих валют, так і розростання між ними відстані", - сказав Лєсовий.

Це відбудеться, залежно від стану економічних відносин ЄС-США (зокрема потенційного запровадження нових мит США на продукцію з ЄС та кроки європейців у відповідь), а також впливу війни Ізраїлю та Ірану на вартість нафти та газу. За оптимістичного сценарію 1 євро може повернутися до коридору 1,05-1,1 долар. У негативному випадку курс євро зросте до 1,15-1,18 долар.

"Наразі ситуація є динамічною, однак не досить передбачуваною. На 9 липня заплановане впровадження нових 50%-х мит. І досі не відомо, чи вдасться домовитися США і ЄС не розпочинати нову економічну війну, що може зачепити не лише фігурантів, а й проявитися в усіх куточках світу", - додав банкір.

Тому за очікуваннями Лєсового, курс євро впродовж липня може перебувати з досить великим люфтом: 46,5-48,5 грн євро.

"Загалом же валютний ринок навряд чи очікують глобальні потрясіння: принаймні курс долара в Україні істотно не зміниться, а курс євро орієнтуватиметься на вартість цієї валюти на світових торгах. Таким чином, ринок хоч і буде живим, однак глобальні стратегічні курсові зміни будуть малоймовірними", - констатував банкір.