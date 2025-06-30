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Перехід на євро: у МВФ пояснили зобов'язання України

Україна, Понеділок 30 червня 2025 08:17
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Перехід на євро: у МВФ пояснили зобов'язання України Фото: Україна перейде на євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Вступ будь-якої країни до Європейського Союзу передбачає перехід на євро. Україна повинна адаптувати свою правову систему до європейської.

Про це заявив виконавчий директор МВФ і ексглава Банку Литви Вітас Васіляускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню NV.

"Просто адаптуйте свою правову систему і будьте частиною клубу. Запровадження євро є юридичним зобов’язанням, за винятком країн, які отримали юридичну клаузулу (особливу умову, - ред.) під час вступу до ЄС (наприклад, Данія)", - сказав Васіляускас

Він також підкреслив, що вибір монетарної політики є суто внутрішнім рішенням, суверенним рішенням, "оскільки ми бачимо, що не всі країни - члени ЄС також є членами єврозони".

За його словами, у випадку Литви запровадження євро з 2015 року було стратегічним рішенням і метою.

"Питання полягало в тому, коли. Наша готовність як країни має відповідати критеріям. У випадку Литви Банк Литви опублікував звіт, де були наведені плюси і мінуси переходу на євро. Це було дуже корисно в обговореннях з особами, які ухвалюють рішення, бізнес-асоціаціями та суспільством загалом", - додав ексглава Банку Литви.

Перехід України на євро

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Україна в процесі вступу до ЄС візьме на себе зобов'язання перейти на євро.

Однак, за його словами, це дуже і дуже далекий шлях для нас. "Я думаю, що 10-15 років - це точно не той термін, за який ми встигнемо підготувати себе для того, щоб відповідати всім критеріям, які потрібно для переходу на євро", - сказав він.

На його думку, через 10-15 років в Україні будуть оцінювати: "по-перше, наскільки ми готові, по-друге, наскільки нам це потрібно".

Нагадаємо, НБУ може змінити основну курсоутворючу валюту з долара на євро. Однак, за оцінкою експертів, це станеться не раніше ніж за три роки.

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