Рекордні штрафи для водіїв: у поліції нагадали, які порушення "коштують" до 51 тисячі

За що водіям загрожують рекордні покарання й штрафи

У поліції розповіли, що впродовж минулих вихідних патрульні Івано-Франківська виявили сімох водіїв з ознаками сп'яніння, після чого:

склали на них адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - "Керування в стані сп'яніння";

відсторонили їх від керування транспортними засобами.

Крім того, українцям нагадали, якою може бути відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Згідно з частиною 1 статті 130 КУпАП - за керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмову від проходження огляду на стан сп'яніння передбачається:

штраф 17000 гривень;

із позбавленням права керування на рік.

Згідно з частиною 2 статті 130 КУпАП - за повторне впродовж року керування у стані сп'яніння:

штраф 34000 гривень;

із позбавленням права керування на 3 роки (з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого);

або адмінарешт на 10 діб (з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого).

Згідно з частиною 3 статті 130 КУпАП - за третє та наступні протягом року керування у стані сп'яніння:

штраф 51000 гривень;

із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

Крім того, згідно з частиною 4 статті 130 КУпАП, карається вживання алкоголю, наркотичних речовин чи лікарських препаратів до проведення відповідного огляду:

штрафом 34000 гривень;

або адміністративним арештом на строк 15 діб із позбавленням права керування 3 роки.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice)