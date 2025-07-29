Рекордные штрафы для водителей: в полиции напомнили, какие нарушения "стоят" до 51 тысячи

За некоторые нарушения при управлении транспортными средствами водителей могут наказывать особо крупными штрафами и даже лишением прав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Ивано-Франковской области в Facebook.
В полиции рассказали, что в течение прошлых выходных патрульные Ивано-Франковска обнаружили семерых водителей с признаками опьянения, после чего:
Кроме того, украинцам напомнили, какой может быть ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Согласно части 1 статьи 130 КУоАП - за управление транспортным средством человеком в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предполагается:
Согласно части 2 статьи 130 КУоАП - за повторное в течение года управление в состоянии опьянения:
Согласно части 3 статьи 130 КУоАП - за третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения:
Кроме того, согласно части 4 статьи 130 КУоАП, наказывается употребление алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие транспортные средства подлежат обязательному техническому контролю и как часто нужно его проходить.
Кроме того, мы объясняли, наказывают ли водителей в Украине за "благодарность" аварийкой.
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