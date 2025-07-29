Рекордные штрафы для водителей: в полиции напомнили, какие нарушения "стоят" до 51 тысячи

За что водителям грозят рекордные наказания и штрафы

В полиции рассказали, что в течение прошлых выходных патрульные Ивано-Франковска обнаружили семерых водителей с признаками опьянения, после чего:

составили на них административные материалы по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Управление в состоянии опьянения";

отстранили их от управления транспортными средствами.

Кроме того, украинцам напомнили, какой может быть ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Согласно части 1 статьи 130 КУоАП - за управление транспортным средством человеком в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предполагается:

штраф 17000 гривен;

с лишением права управления на год.

Согласно части 2 статьи 130 КУоАП - за повторное в течение года управление в состоянии опьянения:

штраф 34000 гривен;

с лишением права управления на 3 года (с возмездным изъятием транспортного средства или без такового);

или админарест на 10 суток (с платным изъятием транспортного средства или без такового).

Согласно части 3 статьи 130 КУоАП - за третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения:

штраф 51000 гривен;

с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Кроме того, согласно части 4 статьи 130 КУоАП, наказывается употребление алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра:

штрафом 34000 гривен;

или административным арестом на срок 15 суток с лишением права управления 3 года.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice)