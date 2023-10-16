Рекордні розгроми і неофіційне фіаско століття, або Як Україна з "карликами" футболу грала

У червні 2017 року вітчизняні вболівальники опинилися, вочевидь, у найбільшій емоційній ямі в історії. Збірна України зазнала найганебнішої поразки в історії. Справа, звісно, не в рахунку. Мінімальна поразка, та ще й у контрольному поєдинку, невелике горе. Але програти Мальті – суцільний провал.

Так, далі матч перейшов у розряд неофіційних через "хитрість" Андрія Шевченка. Тодішній керманич національної команди, шокований голом Муската після стандарту та грою своїх підопічних у першому таймі, провів аж 10 замін у перерві. Це й змінило статус поєдинку. Та осад залишається досі... Усе ж, "карликові" збірні команди рівня України звикли перемагати без проблем.

Уперше погостювати в мікродержаві довелося команді Йожефа Сабо. У відборі до Євро-2000 "синьо-жовті" потрапили однієї групи з Андоррою. Перше побачення відбулося в Піренеях у жовтні 1998 року. Збірна України постала в серйозному складі, тож забила двічі до перерви зусиллями Косовського та Реброва. Другий тайм відіграли в економ-режимі.

Други матч відбувся у червні 1999-го та зібрав на секторах "Олімпійського" 49 тисяч глядачів. Підтримка рідних трибун дозволила "синьо-жовтим" збільшити результативність вдвічі. Відкрив рахунок "гірник" Попов, а Ребров ще в першій половині подвоїв перевагу. Після перерви добили андоррців Дмитрулін і Гусін.

У кваліфікації до Євро-2008 українцям випало зіграти в данській автономії – на Фарерських островах. Дебют вийшов вдалим. На берегах Атлантики підопічні Олега Блохіна перемогли завдяки голам Єзерського та Гусєва. Доволі непогано, враховуючи, що грати на далеких островах довелося в березні.

Удома ж "синьо-жовті" 40 хвилин не могли підібрати ключі до воріт фарерців. Та далі прорвало стараннями двох героїв – Калініченка та Гусєва. Флангові виконавці оформили дублі до 49-ї (!) хвилини. Добив же "рибалок" своїм останнім голом у футболці збірної Воробей.

Вдруге турнірні шляхи з андоррцями перетнулися у відборі до ЧС-2010. Команда Олексія Михайличенка розібралася з піренейською збірною на класі. У першому таймі забили Ярмоленко та Мілевський, а у фінальні 20 хвилин "синьо-жовті" забили ще тричі. Завершення було унікальним – Шевченко, той же Мілевський і Селезньов реалізували по одинадцятиметровому.

А в другому поєдинку восени 2009-го збірна України оновила рекорд за найбільшою перемогою в історії. Щоправда, після першого тайму розгромом і не пахло. Рахунок відкрив Шевченко, але розвинути успіх українці не зуміли. Зате в другій половині все склалося краще – Гусєв і Ліма голом у власні ворота довели рахунок до розгромного. А потім Ракицький, Селезньов і Ярмоленко влаштували ударну трихвилинку (3:0).

Час бити рекорди настав у кваліфікації до ЧС-2014. Збірна України з Михайлом Фоменком на чолі, який асоціюється лише з оборонним футболом, за два матчі нагатила 17 м'ячів Сан-Марино. Перший матч відбувся на "Арені Львів". Забивали ледь не всі (Девіч, Селезньов, Едмар, Коноплянка, Безус, Федецький, Ракицький), а центрбек Хачеріді несподівано оформив дубль. Та перемога 9:0 досі залишається найбільшою в історію "синьо-жовтих".

Хоча рекорд ледь не побили за якихось 5 тижнів. Цього разу голеадорів у складі української збірної виявилося менше. Зате той же Девіч оформив хет-трик, а Селезньов – дубль. А після голів Ярмоленка, Безуса та Мандзюка цифри на табло остаточно зупинилися на "вісімці". Таким ось "адептом захисного футболу" був Фоменко.

Нарешті в червні цьогоріч збірна України зустрілася з Мальтою на офіційному рівні. Та впевненого реваншу за ганьбу 6-річної давнини не сталося. Так, "синьо-жовті" володіли ініціативою впродовж усіх 90 хвилин. Утім, забити вдалося лише один м'яч, та й той з пенальті. Більше того, одинадцятиметровий Циганкова був другим. Ярмоленко ж свій удар до цього не реалізував...