Рекордные разгромы и неофициальное фиаско века, или Как Украина с "карликами" футбола играла

В июне 2017 года отечественные болельщики оказались, очевидно, в самой большой эмоциональной яме в истории. Сборная Украины потерпела самое позорное поражение в истории. Дело, конечно, не в счете. Минимальное поражение, да еще в контрольном поединке, горе небольшое. Но проиграть Мальте – сплошной провал.

Да, дальше матч перешел в разряд неофициальных из-за "хитрости" Андрея Шевченко. Тогдашний наставник национальной команды, шокированный голом Муската после стандарта и игрой своих подопечных в первом тайме, провел 10 замен в перерыве. Это и изменило статус поединка. Но осадок остается до сих пор... Тем не менее, "карликовые" сборные команды уровня Украины привыкли побеждать без проблем.

В первый раз погостить в микрогосударстве пришлось команде Йожефа Сабо. В отборе к Евро-2000 "сине-желтые" попали в одну группу с Андоррой. Первое свидание состоялось в Пиренеях в октябре 1998 года. Сборная Украины предстала в серьезном составе, поэтому забила дважды до перерыва усилиями Косовского и Реброва. Второй тайм отыграли в эконом-режиме.

Второй матч состоялся в июне 1999 года и собрал на секторах "Олимпийского" 49 тысяч зрителей. Поддержка родных трибун позволила "сине-желтым" увеличить результативность вдвое. Открыл счет "горняк" Попов, а Ребров еще в первой половине удвоил преимущество. После перерыва добили андоррцев Дмитрулин и Гусин.

В квалификации к Евро-2008 украинцам довелось сыграть в датской автономии – на Фарерских островах. Дебют получился удачным. На берегах Атлантики подопечные Олега Блохина победили благодаря голам Езерского и Гусева. Довольно неплохо, учитывая, что играть на дальних островах пришлось в марте.

Дома же "сине-желтые" 40 минут не могли подобрать ключи к воротам фарерцев. Но дальше прорвало стараниями двух героев – Калиниченко и Гусева. Фланговые исполнители оформили дубли к 49-й (!) минуте. Добил же "рыбаков" своим последним голом в футболке сборной Воробей.

Второй раз турнирные пути с андоррцами пересеклись в отборе к ЧМ-2010. Команда Алексея Михайличенко разобралась с пиренейской сборной на классе. В первом тайме забили Ярмоленко и Милевский, а в финальные 20 минут "сине-желтые" забили еще трижды. Завершение было уникальным – Шевченко, тот же Милевский и Селезнев реализовали по одиннадцатиметровому.

А во втором поединке осенью 2009-го сборная Украины обновила рекорд по крупнейшей победе в истории. Правда, после первого тайма разгромом и не пахло. Счет открыл Шевченко, но развить успех украинцы не сумели. Зато во второй половине все сложилось лучше – Гусев и Лима голом в свои ворота довели счет до разгромного. А затем Ракицкий, Селезнев и Ярмоленко устроили ударную трехминутку (3:0).

Пора бить рекорды пришла в квалификации к ЧМ-2014. Сборная Украины с Михаилом Фоменко во главе, который ассоциируется только с оборонным футболом, за два матча наколотила 17 мячей Сан-Марино. Первый матч прошел на "Арене Львов". Забивали едва ли не все (Девич, Селезнев, Эдмар, Коноплянка, Безус, Федецкий, Ракицкий), а центрбек Хачериди неожиданно оформил дубль. Та победа 9:0 до сих пор остается самой большой в истории "сине-желтых".

Хотя рекорд едва не побили 5 недель спустя. В этот раз голеадоров в составе украинской сборной оказалось меньше. Зато тот же Девич оформил хет-трик, а Селезнев – дубль. А после голов Ярмоленко, Безуса и Мандзюка цифры на табло окончательно остановились на "восьмерке". Таким вот "адептом защитного футбола" был Фоменко.

Наконец в июне сборная Украины встретилась с Мальтой на официальном уровне. Но уверенного реванша за позор 6-летней давности не произошло. Да, "сине-желтые" владели инициативой на протяжении всех 90 минут. Впрочем, забить удалось только один мяч, да и тот с пенальти. Более того, одиннадцатиметровый Цыганкова был вторым. Ярмоленко свой удар до этого не реализовал...