Україна переграла македонців у відборі до Євро-2024: Караваєв із шедевром, матч переривали

Національна команда України здобула важливу перемогу над збірною Північної Македонії та зберегла шанси на вихід у фінальну частину чемпіонату Європи 2024 року.

Євро-2024, кваліфікація, група C, 7-й тур

Україна – Північна Македонія – 2:0

Голи: Судаков, 30, Караваєв, 90+5

Із перших хвилин обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні та взялися пресингувати суперника ледь не на кожному клаптику поля. Першим номером у дебюті намагалися грати "синьо-жовті". Виникли й перші напівнагоди, але з ударами Довбика та Мудрика впорався голкіпер.

Утім, балканці поступо відсунули гру подалі від власного штрафного. Повністю ж осміліли номінальні гості на екваторі тайму. Створили і перший момент – Міовскі пробив із меж штрафного з гострого кута, але влучив у Трубіна.

За такого перебігу подій гол українців став приємною несподіванкою. Не обійшлося і без дрібки везіння. Судаков від бокової лінії змістився ближче до центру, отримав дотик "благословення" від Зінченка та пробив метрів із 25-ти – м'яч влучив у Серафімова, дезорієнтував Дімітрієвскі та влетів точно в кут.

Грати обережно для Північної Македонії уже не було сенсу. Як наслідок, ще до перерви підопічні Благої Мілевські кілька разів потурбували Трубіна. Ось Міовскі прибрав Матвієнка, однак пробити голкіпера не зумів. Далі воротар потягнув підступний постріл Ашковскі. Натомість Ельмас пробив поруч зі стійкою.

На старті другої половини команди обмінялися нагодами. Довбик із меж штрафного після передачі Судакова не влучив у рамку воріт. У відповідь Чурлінов у слаломному стилі пройшов трьох опонентів і відправив м'яч у Трубіна. Подібною взаємністю згодом відповів і Мудрик після закидання Довбика.

Подвоїти перевагу збірна України могла на 60-й хвилині. Після кутового "синьо-жовтих" із правого флангу Матвієнко головою відправив м'яч у поперечину. Після невеликої паузи знову нагадав про себе Мудрик. Та новий постріл вінгера "Челсі" з дистанції оминув ворота.

Супершанс на 81-й хвилині створив Судаков. Хавбек "Шахтаря" знову наважився пробити здалеку та спрямував мокрий від дощу м'яч під поперечину. Однак, Дімітрієвскі в ефектному стрибку однією рукою перевів сферу на кутовий. А ще за кілька хвилин ногою відбив удар Яремчука в дальній кут.

Згодом на поле вибіг уболівальник із прапором України, але довгою пауза не була. Зате надихнула Караваєва на шедевр. Універсал "синьо-жовтих" помітив, що Дімітрієвскі необачно покинув ворота, та розкішно поклав із центра поля в дальній кут – 2:0 у підсумку.

Збірна України здобула третю перемогу в кваліфікації до Євро-2024. Тепер в активі команди Сергія Реброва 10 очок і принаймні тимчасово друге місце в групі C. Італійці зможуть відновити статус-кво, коли здолають збірну Мальти.