Рекордні обстріли, втрати РФ та десятки боєзіткнень: Череватий про добу на сході

"Головним напрямком удару ворога залишається Бахмутський відтинок фронту. Там 167 разів противник завдав удари різними типами ствольної реактивної артилерії, сталося 41 боєзіткнення в ході якого ворог втратив 212 військових вбитими та 315 пораненими", - розповів Череватий.

За його словами, в районі самого Бахмута було 48 обстрілів і 19 боєзіткнень, бої також велися в районі Торського, Федорівки, Бахмуту, Іванівського та Часового Яру.

"Наступною великою ділянкою, якій ворог приділяв увагу - це Лиманський напрямок, Луганщина. Там вже багато днів поспіль ворог ставить рекорди по враженню артилерійським вогнем. Цієї доби було 424 обстріли та 23 боєзіткнення. Також ворог втратив 69 окупантів вбитими та 126 пораненими", - повідомив Череватий.

Крім того, окупаційні війська за минулу добу зазнали втрат і в техніці.

"Це танки Т-72, один бронеавтомобіль "Тигр", міномет "Тюльпан" та дві САУ "Піон", - додає Череватий.

Нагадаємо, декілька днів тому на Бахмутському напрямку зафіксували рекордну кількість боєзіткнень.

Додамо, що з посиленням активності на сході ворог почав зазнавати ще більших втрат. У розвідці Британії вважають, що причиною тому є брак навченого персоналу РФ, координації та ресурсів на фронті - прикладом цього є Вугледар і Бахмут.

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