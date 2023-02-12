Рекордные обстрелы, потери РФ и десятки боестолкновений: Череватый о сутках на востоке

"Главным направлением удара врага остается Бахмутский отрезок фронта. Там 167 раз противник нанес удары разными типами ствольной реактивной артиллерии, произошло 41 боестолкновение в ходе которого враг потерял 212 военных убитыми и 315 ранеными", - рассказал Череп.

По его словам, в районе самого Бахмута было 48 обстрелов и 19 боестолкновений, бои также велись в районе Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского и Часового Яра.

"Следующим большим участком, которому враг уделял внимание - это Лиманское направление, Луганская область. Там уже много дней враг ставит рекорды по поражению артиллерийским огнем. В эти сутки было 424 обстрела и 23 боестолкновения. Также враг потерял 69 оккупантов убитыми и 126 ранеными", - сообщил Череватый.

Кроме того, оккупационные войска за минувшие сутки понесли потери и в технике.

"Это танки Т-72, один бронеавтомобиль "Тигр", миномет "Тюльпан" и две САУ "Пион", - добавляет Череватый.

Напомним, несколько дней назад на Бахмутском направлении зафиксировали рекордное количество боестолкновений.

Добавим, что с усилением активности на востоке враг начал нести еще большие потери. В разведке Британии считают, что причиной тому является нехватка обученного персонала РФ, координации и ресурсов на фронте - примером этого являются Угледар и Бахмут.

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