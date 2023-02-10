Рекордна кількість зіткнень. У ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку
Російські окупанти сконцентрували сили на встановлені контролю над трасою Констянтинівка-Бахмут. На цьому напрямку за добу зафіксували найбільшу кількість бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі національного телемарафону.
"Бахмут залишається надалі головним напрямком удару ворога, там тільки за цю добу відбулось 124 обстріли різними типами артилерії, рекордні 54 бойові зіткнення на всьому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Череватий повідомив, що ворог прагне заволодіти контролем над трасою Констянтинівка-Бахмут, але ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу з метою зменшити можливості ворога по ураженню цієї траси.
Українські військові мають можливість доставляти в Бахмут зброю, їжу, інші необхідні речі, а також вивозити поранених з-під самого міста. Череватий додав, що ворог сконцентрував на цьому напрямку значні сили.
"Тут досі залишаються представники ПВК "Вагнера", прибувають мотострілецькі підрозділи російських ЗС РФ, а також підрозділи з так званого 2-го армійського корпусу "ЛНР", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Нагадаємо, що з 7 лютого 2023 року російські сили, ймовірно, досягли тактичних успіхів на двох ключових ділянках фронту. Однак вони зазнали значних втрат.
Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України продовжують виконувати бойові дії у Бахмуті (Донецька область). У спецслужбі показали, як працюють бійці спецпідрозділу.
Бої за Бахмут тривають уже шість місяців. Проте українські військові мають триматися доти, доки Україна не отримає необхідне озброєння.
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