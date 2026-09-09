Рекордні 45 годин автономності та новий чип: Apple представила iPhone 18 Pro

Apple оновила свою класичну флагманську лінійку. Нові iPhone 18 Pro та Pro Max зосередилися на фундаментальних покращеннях: продуктивності процесора, ефективності штучного інтелекту, відведенні тепла та автономності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Apple .

Процесор A20 Pro та оновлені кольори

"Серцем" нових пристроїв став процесор A20 Pro, створений для швидкої обробки складних локальних задач штучного інтелекту:

Шестиядерний процесор - має два нові "суперядра", які працюють до 20% швидше за попереднє покоління, та чотири енергоефективні ядра;

Графіка та ШІ - новий графічний чіп та оновлений нейронний прискорювач підтримують удвічі швидші математичні обчислення для алгоритмів ШІ з низькою затримкою;

Кольорова гама - флагмани вийдуть у чотирьох відтінках: Silver (сріблястий), Deep Black (глибокий чорний), Glacier (світло-блакитний) та Burgundy (темно-вишневий).

Рідинне охолодження та рекордний акумулятор

Головною інженерною зміною стала повністю перероблена система терморегуляції.

В iPhone 18 Pro встановили випаровувальну камеру наступного покоління, площа якої втричі більша, ніж у iPhone 17 Pro.

Всередині системи постійно циркулює деіонізована вода - це дозволяє ефективно знімати тепло з процесора при високих навантаженнях.

Завдяки цьому та енергоефективності чипа A20 Pro, автономність пристроїв зросла до рекордних показників:

iPhone 18 Pro забезпечує до 36 годин роботи від одного заряду;

iPhone 18 Pro Max демонструє вражаючі 45 годин автономності.

Революція Siri, топова камера та нові кольори: iPhone 18 Pro і 18 Pro Max здивують користувачів (скриншот: Apple)

Експресивна Siri та можливості iOS 27

Голосовий помічник Siri отримав найпросунутішу локальну модель ШІ в історії Apple.

Тепер Siri може генерувати та редагувати тексти практично у будь-якому полі введення (наприклад, швидко скласти електронний лист).

Голос помічника став більш природним та експресивним - користувачі зможуть налаштовувати темп та інтонації мовлення.

Для використання розширених ШІ-функцій Siri діятимуть ліміти, проте передплатники більшості тарифних планів iCloud+ отримають збільшений доступ до нових можливостей.

Ціни та конфігурації

Вартість базового iPhone 18 Pro з накопичувачем на 256 ГБ стартує від 1 199 доларів, тоді як версія Pro Max обійдеться щонайменше у 1 299 доларів.

Окрім цього, цього року Apple вперше додала топову конфігурацію з рекордним обсягом пам'яті у 2 ТБ.