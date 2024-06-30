Рекордні +36. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 30 червня, в Україні стоятиме рекордна спека. Зокрема, у центрі та на півдні буде до +36 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 29-34°, у південних та центральних областях місцями сильна спека 35-36°; на високогір'ї Карпат вдень 22-27°.
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 29-34°; у Києві вдень 30-32°.
Погода в Україні 30 червня (facebook.com/UkrHMC)
Спека триватиме в Україні ще й на наступному тижні. Липень, за даними синоптика Наталки Діденко "підкрутить" градуси.
Найближчим часом у більшості областей України очікується +30...+34, місцями до +35 градусів.
Дощі малоймовірні, Сухо, тому очікується підвищена пожежна небезпека.
Послаблення спеки передбачається на заході України у вівторок-середу, 2-3 липня. У Києві найближчими днями +30...+33 градуси. Невелике послаблення спеки із середи, 3 липня.
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