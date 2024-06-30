Рекордные +36. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в ближайшие дни

Жара будет продолжаться в Украине еще и на следующей неделе. Июль, по данным синоптика Наталки Диденко, "подкрутит" градусы.

В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидается +30…+34, местами до +35 градусов.

Дожди маловероятны, сухо, поэтому ожидается повышенная пожарная опасность.

Ослабление жары предполагается на западе Украины во вторник-среду, 2-3 июля. В Киеве в ближайшие дни +30...+33 градуса. Небольшое ослабление жары со среды, 3 июля.

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