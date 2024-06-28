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Неймовірна спека. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Україна, П'ятниця 28 червня 2024 18:30
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Неймовірна спека. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 29-30 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На цих вихідних, 29-30 червня, в Україні стоятиме рекордна спека. Особливість в тому, що "плюси" вище "тридцятки" накриють всю територію країни, а не окремі регіони, як це було раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Субота, 29 червня

В суботу, 29 червня, дощі заллють усі західні регіони. До них доєднаються грози. Попри опади в цих регіонах, протягом доби буде досить тепло - вночі до +20 градусів, вдень до +31.

На решті території України опадів не передбачається. Водночас температура не буде перевищувати показники західних регіонів. Максимально вдень до +32 градусів (Херсонська та Миколаївська області).

В Києві без опадів. Вітер південний та північно-східний, в залежності від часу доби, 3-8 м/с. Вночі у столиці буде +18...+20, вдень +29...+31 градусів.

Неймовірна спека. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Погода в Україні 29 червня (meteo.gov.ua)

Неділя, 30 червня

В неділю, 30 червня, в Україні буде без опадів, тому буде досить спекотно, до +33 градусів.

При чому ця температура вдень буде майже по всій території країни. "Холодніше" всього вдень буде в Луганській, Одеській областях, максимально до +31. Вночі також буде спекотно, до +21.

В Києві вночі температура буде в межах +19...+21 градусів, вдень +31...+33 градусів.

Неймовірна спека. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

Погода в Україні 30 червня (meteo.gov.ua)

Погода у перші дні липня

Спека перейде і на понеділок, 1 липня, та навіть посилиться.

Послаблення спеки, як розповіла синоптик Наталка Діденко, ймовірне в західних областях у вівторок-середу, 2-3 липня, а також трохи у північній частині України.

При цьому 1-2 липня, хоча спека і збережеться, температура повітря знизиться на кілька градусів.

Загалом середня місячна температура в липні 2024 в Україні прогнозується в межах +20...+26 градусів, в Карпатах +16...+18 градусів, що на +1,5...+2 градусів вище за норму.

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