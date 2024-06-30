Рекордні +36. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 30 червня (Getty Images)

Сьогодні, 30 червня, в Україні стоятиме рекордна спека. Зокрема, у центрі та на півдні буде до +36 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 29-34°, у південних та центральних областях місцями сильна спека 35-36°; на високогір'ї Карпат вдень 22-27°. Погода у Києві та області Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 29-34°; у Києві вдень 30-32°. Погода в Україні 30 червня (facebook.com/UkrHMC)