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Рекордні +36. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 30 червня 2024 07:00
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Рекордні +36. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 30 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 30 червня, в Україні стоятиме рекордна спека. Зокрема, у центрі та на півдні буде до +36 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 29-34°, у південних та центральних областях місцями сильна спека 35-36°; на високогір'ї Карпат вдень 22-27°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 29-34°; у Києві вдень 30-32°.

Рекордні +36. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 30 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода найближчими днями

Спека триватиме в Україні ще й на наступному тижні. Липень, за даними синоптика Наталки Діденко "підкрутить" градуси.

Найближчим часом у більшості областей України очікується +30...+34, місцями до +35 градусів.

Дощі малоймовірні, Сухо, тому очікується підвищена пожежна небезпека.

Послаблення спеки передбачається на заході України у вівторок-середу, 2-3 липня. У Києві найближчими днями +30...+33 градуси. Невелике послаблення спеки із середи, 3 липня.

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