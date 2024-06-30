Рекордные +36. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 30 июня, в Украине будет стоять рекордная жара. В частности, в центре и на юге будет до +36 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 29-34°, в южных и центральных областях местами сильная жара 35-36°; на высокогорье Карпат днем 22-27°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 29-34°; в Киеве днем 30-32°.
Погода в Укриане 30 июня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в ближайшие дни
Жара будет продолжаться в Украине еще и на следующей неделе. Июль, по данным синоптика Наталки Диденко, "подкрутит" градусы.
В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидается +30…+34, местами до +35 градусов.
Дожди маловероятны, сухо, поэтому ожидается повышенная пожарная опасность.
Ослабление жары предполагается на западе Украины во вторник-среду, 2-3 июля. В Киеве в ближайшие дни +30...+33 градуса. Небольшое ослабление жары со среды, 3 июля.
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