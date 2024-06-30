Рекордные +36. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 30 июня, в Украине будет стоять рекордная жара. В частности, в центре и на юге будет до +36 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем ​​29-34°; в Киеве днем ​​30-32°.

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем ​​29-34°, в южных и центральных областях местами сильная жара 35-36°; на высокогорье Карпат днем ​​22-27°.

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Погода в ближайшие дни

Жара будет продолжаться в Украине еще и на следующей неделе. Июль, по данным синоптика Наталки Диденко, "подкрутит" градусы.

В ближайшее время в большинстве областей Украины ожидается +30…+34, местами до +35 градусов.

Дожди маловероятны, сухо, поэтому ожидается повышенная пожарная опасность.

Ослабление жары предполагается на западе Украины во вторник-среду, 2-3 июля. В Киеве в ближайшие дни +30...+33 градуса. Небольшое ослабление жары со среды, 3 июля.

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