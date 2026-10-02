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Рекордне вилучення готівки: БЕБ накрило мережу нелегальних обмінників

13:09 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Рекордне вилучення готівки: БЕБ накрило мережу нелегальних обмінників БЕБ ліквідувало мережу обмінників (фото: t.me/oleksandrtsyvinskyi)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Детективи Бюро економічної безпеки України вилучили понад 630 млн грн у різній валюті під час операції у справі про масштабну мережу нелегальних обмінних пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал директора БЕБ Олександра Цивінського.

За даними БЕБ, спільно з Офісом Генерального прокурора правоохоронці викрили тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту щороку виводили десятки мільярдів гривень.

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Справу розслідують за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, мережа мала розгалужену систему конспірації для зберігання готівки.

Детективи виявили приховані сховища, тайники та тунелі. Діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру.

Рекордне вилучення готівки: БЕБ накрило мережу нелегальних обмінниківРекордне вилучення готівки: БЕБ накрило мережу нелегальних обмінниківРекордне вилучення готівки: БЕБ накрило мережу нелегальних обмінників

Також правоохоронці виявили спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

Також детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків на визначених об'єктах, під час яких вилучили готівку в різній валюті, телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.

"Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія – лише те, що видно в кадрі. За цим – місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів", – зазначив Цивінський.

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Він додав, що в умовах обмеженого ресурсу БЕБ зосереджується на схемах, які створюють найбільші ризики для державного бюджету.

Досудове розслідування триває.

Також ми раніше повідомляли, що БЕБ ліквідувало нелегальні тютюнові фабрики у Харкові та Львові.

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