БЕБ змінить модель роботи з економічними злочинами: що відомо

Бюро економічної безпеки України змінює підхід до роботи з економічними правопорушеннями – від реакції на вже вчинені злочини до системного аналізу ризиків і їхнього попередження. У Бюро заявляють, що одним із ключових елементів нової моделі стане регулярна взаємодія з бізнесом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника Директора БЕБ Павла Буздигана під час відкритого інтерв’ю на XI Міжнародному форумі із захисту бізнесу.

Потрібна взаємодія з бізнесом

За його словами, Бюро аналізує окремі сегменти економіки, щоб виявляти потенційні ризики та разом із представниками ринку напрацьовувати рішення для їхнього усунення.

"Для нас взаємодія з бізнесом – це інструмент економічної безпеки. Бізнес точно знає ринок глибше. Він розуміє тенденції, які відбуваються всередині кожного напряму, і які злочинні схеми можуть стати передовими", – зазначив Буздиган.

Таким чином, БЕБ декларує реформування та перехід до проактивної роботи: виявлення вразливостей на окремих ринках має відбуватися до того, як вони перетворяться на масштабні схеми економічних правопорушень.

Досудове врегулювання порушень

Також, за словами Будзигана, одним елементом нової моделі може стати досудове врегулювання податкових правопорушень.

БЕБ пропонує надати підприємствам можливість добровільно відшкодувати завдані державі збитки та сплатити штраф ще на етапі досудового розслідування.

За запропонованим підходом, це можна буде зробити без повідомлення про підозру та притягнення підприємства до кримінальної відповідальності.

Заступник директора БЕБ також окреслив стратегічні пріоритети БЕБ на 2026-2028 роки. Серед яких – атестація працівників, цифровізація процесів та формування нової команди Бюро.