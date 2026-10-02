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Рекордное изъятие наличных: БЭБ накрыло сеть нелегальных обменников

13:09 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Рекордное изъятие наличных: БЭБ накрыло сеть нелегальных обменников БЭБ ликвидировало сеть обменников (фото: t.me/oleksandrtsyvinskyi)
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Детективы Бюро экономической безопасности Украины изъяли более 630 млн грн в разной валюте во время операции по делу о масштабной сети нелегальных обменных пунктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал директора БЭБ Александра Цивинского.

По данным БЭБ, совместно с Офисом Генерального прокурора правоохранители разоблачили теневую финансовую сеть, через которую из легального оборота ежегодно выводили десятки миллиардов гривен.

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Дело расследуется по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, сеть имела разветвленную систему конспирации для хранения наличных денег.

Детективы обнаружили скрытые хранилища, тайники и туннели. Деятельность обменных пунктов координировалась из одного центра.

Рекордное изъятие наличных: БЭБ накрыло сеть нелегальных обменниковРекордное изъятие наличных: БЭБ накрыло сеть нелегальных обменниковРекордное изъятие наличных: БЭБ накрыло сеть нелегальных обменников

Также правоохранители обнаружили специальную кнопку, которая по сигналу блокировала доступ к черновому финансовому учету.

Также детективы БЭБ одновременно провели 30 обысков на определенных объектах, во время которых изъяли наличные деньги в разной валюте, телефоны, технику и черновую бухгалтерию.

"Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия – лишь то, что видно в кадре. За этим – месяцы аналитики, установление связей и работы детективов", – отметил Цивинский.

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Он добавил, что в условиях ограниченного ресурса БЭБ сосредотачивается на схемах, создающих наибольшие риски для государственного бюджета.

Досудебное расследование продолжается.

Также мы ранее сообщали, что БЭБ ликвидировало нелегальные табачные фабрики в Харькове и Львове .

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