Рекордне тепло накриє частину України: в якому регіоні буде як у червні

Погода на Великдень в Україні

Святкові вихідні 19–20 квітня пройдуть під знаком гарної погоди - синоптики обіцяють ясне небо і жодної краплі дощу.

Тільки в Карпатському регіоні часом може бути дощ. Детальніше - в матеріалі.

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