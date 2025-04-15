Чи потрібна парасолька на Великдень? Якою буде погода на святкові вихідні

На територію України продовжує надходити тепле повітря з південного заходу Європи. Тим часом у деяких регіонах найближчим часом може бути невеликий дощ.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чого чекати від погоди завтра і де дощитиме

"Про погоду на найближчий час і великодні свята в Україні вже можемо якраз говорити. Вже є всі офіційні прогнози", - розповіла синоптик.

Так, завтра (у вівторок, 16 квітня), з південного заходу Європи на територію України продовжуватиме надходити тепле повітря.

"Тож майже скрізь вже нічних заморозків, які ось були, вже ми не очікуємо", - уточнила Птуха.

За її словами, погода з невеликим дощем може бути:

у західних областях;

місцями (у ранкові та денні години) - в деяких північних і центральних областях (включно з Київською).

"Атмосферний фронт буде таким, не надто активним. Але трішки хмарності та невеличкий дощик весняний може зумовити. На решті територій - без опадів і в полі підвищеного тиску", - повідомила експерт.

Що відомо про погоду до кінця тижня

Починаючи з четверга, 17 квітня, практично по всій території України переважатиме погода без опадів - під впливом поля високого атмосферного тиску.

Лише у п'ятницю, 18 квітня, короткочасні дощі можуть бути:

на Закарпатті;

у Карпатах.

При цьому температура повітря в Україні (в середньому) очікується така:

вночі - від 5 до 10 градусів за Цельсієм;

вдень - від 18 до 24 градусів тепла.

Трішки свіжіше буде на узбережжі морів у денні години - від 13 до 18 градусів вище нуля.

"Вітер - переважно південно-східного напрямку (тобто з південних широт). Відносно теплий, але все ж таки інтенсивний - 7-12 м/с. Це - не небезпечний критерій, але такий, відчутний, весняний", - розповіла синоптик.

Якою буде погода на великодні вихідні в Україні

Згідно з інформацією представниці УкрГМЦ, впродовж святкових великодніх вихідних - 19 та 20 квітня - в Україні також пануватиме погода без опадів.

"Лише у Карпатському регіоні часом може дощити", - зауважила Птуха.

При цьому температурний фон залишатиметься практично таким самим:

вночі - від 5 до 11 градусів тепла;

вдень - від 17 до 23 вище нуля.

"Все досить одноманітно буде, така повітряна маса", - підсумувала експерт.