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Рекордное тепло накроет часть Украины: в каком регионе будет как в июне

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 17 апреля, в Украине ожидается теплая погода. На Закарпатье будет до 26°.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, лишь на Черниговщине и Сумщине ночью задержится малоактивный атмосферный фронт, который и станет причиной небольших дождей.

В целом ожидается теплая погода: температура ночью 5-10°, днем 18-23°, на Закарпатье до 26°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.
Погода Украине 16 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода на Пасху в Украине

Праздничные выходные 19-20 апреля пройдут под знаком хорошей погоды - синоптики обещают ясное небо и ни одной капли дождя.

Только в Карпатском регионе временами может быть дождь. Подробнее - в материале.

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