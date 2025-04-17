Рекордне тепло накриє частину України: в якому регіоні буде як у червні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 17 квітня, в Україні очікується тепла погода. На Закарпатті буде до 26°.

Проо це РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску, лише на Чернігівщині й Сумщині вночі затримається малоактивний атмосферний фронт, який і стане причиною невеликих дощів. Загалом очікується тепла погода: температура вночі 5-10°, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Погода в Києві та області Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 20-22°.

Погода Україні 16 квітня (facebook.com/UkrHMC)