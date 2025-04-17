Рекордное тепло накроет часть Украины: в каком регионе будет как в июне

Сегодня, 17 апреля, в Украине ожидается теплая погода. На Закарпатье будет до 26°.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, лишь на Черниговщине и Сумщине ночью задержится малоактивный атмосферный фронт, который и станет причиной небольших дождей.

В целом ожидается теплая погода: температура ночью 5-10°, днем 18-23°, на Закарпатье до 26°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.

Погода Украине 16 апреля (facebook.com/UkrHMC)