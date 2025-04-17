Рекордное тепло накроет часть Украины: в каком регионе будет как в июне
Сегодня, 17 апреля, в Украине ожидается теплая погода. На Закарпатье будет до 26°.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, лишь на Черниговщине и Сумщине ночью задержится малоактивный атмосферный фронт, который и станет причиной небольших дождей.
В целом ожидается теплая погода: температура ночью 5-10°, днем 18-23°, на Закарпатье до 26°.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.
Погода Украине 16 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Погода на Пасху в Украине
Праздничные выходные 19-20 апреля пройдут под знаком хорошей погоды - синоптики обещают ясное небо и ни одной капли дождя.
Только в Карпатском регионе временами может быть дождь. Подробнее - в материале.
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