Рекордне підвищення податків та Patriot для України від Нідерландів: новини за 28 листопада

Зеленський підписав закон про підвищення податків: скільки потрібно платити

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного.

Як заявив 27 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цей закон набуде чинності з 1 грудня.

Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot

Нідерланди надали Україні три пускові установки Patriot у зв'язку з прогнозами, що на Україну чекає важка зима.

"Зупинити російську агресію було і залишається у наших спільних інтересах", - наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО

Російські війська запустили по Україні майже 200 дронів і ракет під час масованого удару ППО збили більше половини цілей.

На Запоріжжі російські військові розстріляли п'ятьох українських полонених

У Запорізькій області російські військові розстріляли п'ятьох українських військовополонених. Інцидент трапився поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району.

Правоохоронці встановили підрозділ російської армії, військовослужбовці якого перевіряються на причетність до цього злочину.

Зеленський підписав бюджет-2025: головні показники наступного року

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік.

Документ містить низку важливих показників про те, як житимуть українці наступного року.

У МЗС відреагували на рішення Трампа призначити спецпредставника по Україні

Україна позитивно оцінює рішення обраного президента США Дональда Трампа номінувати Кіта Келлога на посаду спецпредставника по Україні, заявив речник МЗС Георгій Тихий.