У МЗС відреагували на рішення Трампа призначити спецпредставника по Україні
Україна позитивно оцінює рішення обраного президента США Дональда Трампа номінувати Кіта Келлога на посаду спецпредставника щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.
"Щодо генерала Келлога, ми вітаємо його номінування на цю важливу місію", - зазначив Тихий.
Він уточнив, що Келлог - не "нова людина" для України. Українське посольство у США підтримувало з ним тісний контакт, у тому числі у рамках експертної дипломатії. З генералом триває хороший діалог.
Також із Келлогом неодноразово зустрічалися українські делегації. Зокрема, він був серед спеціальних гостей на виступі президента України Володимира Зеленського в Інституті Рейгана під час липневого візиту голови держави до США.
"Звичайно, ми чекаємо на роботу з ним, ще більш активну. Чекаємо на взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", - розповів речник МЗС.
Трамп номінував Келлога на нову посаду
Нагадаємо, ще вчора, 27 листопада, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він номінував генерала у відставці Кіта Келлога на посаду спецпредставника по Україні та Росії.
При цьому вже сьогодні, 28 листопада, Келлог запевнив, що він розраховує невпинно працювати, щоб забезпечити мир через силу.
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