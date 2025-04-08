Рекордне мито США для Китаю. Що чекає на світову економіку

Яке рішення прийняв Трамп

8 квітня прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що по відношенню до Китаю запроваджується мито у розмірі 104%, яке буде стягуватися з китайських товарів на кордоні зі США починаючи з 9 квітня. За її словами, таке рішення було прийняте у відповідь на те, що Китай не змінив свою позицію щодо запровадження дзеркальних мит на товари зі США.

Як повідомляє ВВС, Левітт також зазначила, що Трамп все-таки прагне укласти угоду із Китаєм. "Тарифи вступають в силу сьогодні опівночі, але президент вірить, що Китай хоче укласти угоду, але не знає як почати… і якщо Китай протягне руку, щоб укласти угоду, він (Трамп - ред.) буде надзвичайно милостивий", - сказала вона.

За інформацією Bloomberg, Трамп доручив міністру фінансів Скоту Бессенту та іншим урядовцям провести переговори з китайською стороною.

Як повідомляє Bloomberg, прем'єр-міністр Китаю заявив, що його країна має достатньо політичних інструментів, щоб компенсувати прийняте рішення. Видання The Economist привело позицію китайської сторони, в якій Пекін вважає, що США не зможуть витримати інфляцію та невдоволення своїх споживачів.

"Замість того, щоб "боротися до кінця", їм, можливо, доведеться боротися до тих пір, поки американські споживчі ціни не почнуть рости або занятість не почне падати", - описує позицію китайського уряду The Economist.

Що це означає для міжнародної торгівлі

Починаючи з 9 квітня зі всіх товарів, які постачаються із Китаю на всіх митних пунктах США, буде стягуватися мито у розмірі 104% від їх задекларованої вартості. Тобто їх ціна на внутрішньому ринку США після розмитнення буде збільшуватися у два рази і вони будуть втрачати конкурентні переваги перед товарами, імпортованими з інших країн або виробленими на території США.

Фото: З новим митом постачання всіх товарів з Китаю до США стає нерентабельним (Getty Images)

Ставка мита на значно нижчому рівні, а саме 35%, вже забирає у китайських компаній прибуток від експортних операцій у США. Про це в коментарі Reuters сказав експерт компанії, яка аналізує міжнародну торгівлю, Eurasia Group Ден Ван. Він пояснив, що мито у розмірі вище за 35% робить збитковим будь-який експорт з Китаю до США.

"Після цього (збільшення ставки мита вище 35% - ред.) Китай взагалі не має нічого експортувати до США. Це могло б бути 1000%, але оскільки немає торгівлі, то й вже немає шкоди", - додав експерт. На його думку, перспективним для Китаю на сьогодні є європейський ринок.

Які наслідки такого рішення для США

Фондовий ринок США відреагував на цю новину черговий обвалом. Протягом 8 квітня індекс Доу-Джонса, який включає акції найбільших 30 компаній, впав на 3,5% - до 37 968 доларів, а індекс S&P500, який представляє кошик акцій 500 американських компаній з найбільшою капіталізацією, втратив 4,3% та опустився до 5 044 доларів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав ЄС переглянути свою торгову політику з Китаєм після такого рішення Вашингтону. Важливо зазначити, що ще до впровадження нового мита, Сі Цзіпінь планував поїздку в Мадрид на цьому тижні.

Згідно повідомлення Bloomberg, республіканець Пет Феллон заявив, що такий крок викличе короткостроковий біль, який мине за декілька місяців, але Китай при цьому чекає повільна ізоляція.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш повідомив, що ніхто не виграє від цього рішення. Станом на 21:41 за Києвом, Bloomberg повідомив, що споживачі в США починають скуповувати все підряд, починаючи від оливкової олії і закінчуючи айфонами.

Фото: Багато складових iPhone виробляється в Китаї (Getty Images)

Розгортання торгової війни між США та Китаєм

На початку лютого 2025 року Дональд Трамп підписав указ про запровадження 10% мита проти Китаю. У відповідь Пекін засудив цей крок та заявив, що звернеться за вирішенням цього питання до Світової організації торгівлі.

На початку березня Трамп прийняв рішення про підвищення мита проти Китаю до 20%, нова ставка тарифу вступила в силу з 4 березня 2025 року.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит проти більшості країн світу. Цей день він назвав "Днем визволення Америки". Китай отримав найвище мито – додаткові 34% на додачу до існуючих 20%, таким чином, мито для Піднебесної зросло до 54%. Такий крок Трамп пояснив тим, що Китай має найбільший профіцит торгівлі зі США. За даними Офісу торгового представництва США, у 2024 році США продали Китаю товарів на загальну суму 143,5 мільярдів доларів, а Китай до Америки – на 438,9 мільярдів доларів. Нове мито на всі китайські товари мало вступити в силу з 9 квітня.

Фото: 2 квітня Трамп запровадив мита проти більшості країн світу (Getty Images)

4 квітня, у відповідь на рішення Вашингтону, Пекін запровадив дзеркальне мито (у розмірі 34%).

7 квітня Трамп поставив Китаю ультиматум, згідно якого, якщо Пекін не відмінить своє рішення, тоді Білий дім введе додаткове мито у розмірі 50% (кінцева ставка мита сягне 104%), яке втупить в силу 9 квітня.

8 квітня Міністерство торгівлі Китаю заявило, що американська сторона робить помилку за помилкою, веде політику шантажу, але Китай буде боротися до кінця. Після цього, Білий дім виконав свій ультиматум і збільшив мито для китайських товарів до 104%.