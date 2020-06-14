Рекордний хабар: відсторонили першого заступника голови податкової Києва

Фото: затримання Миколи Ілляшенко (facebook.com/geo.ya.1)

Ільяшенка відсторонили від обов'язків, ВАКС обирає йому запобіжний захід

Перший заступник начальника податкової Києва Микола Ільяшенко, який фігурує у справі про рекордний хабар в історії України, відсторонений від обов'язків. Крім того, призначено перевірку столичної податкової.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби у Facebook.

Повідомляється, що голова податкової Олексій Любченко відсторонив його на час дисциплінарного розгляду. Зокрема, провадження відкрито за фактом порушення присяги держслужбовця.

"З метою встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню Миколою Ільяшенком корупційного правопорушення, призначена тематична перевірка Головного управління ДПС в Києві", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в ці хвилини Вищий антикорупційний суд обирає Ільяшенку запобіжний захід.

Нагадаємо, 12 червня були затримані кілька людей у справі про передачу 6 млн доларів хабаря керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними слідства, посередником виступав саме Ільяшенко; він намагався передати хабар за закриття однієї зі справ стосовно екс-міністра часів Януковича Миколи Злочевського.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна