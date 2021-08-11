Рекордная кража криптовалюты: хакеры вернули половину средств после угроз от компании

Сегодня Poly Network сообщила о самом масштабном ограблении криптовалюты. В своей странице социальной сети компания обнародовала информацию относительно цифровых кошельков, на которые были отправлены похищенные токены. Согласно информации аналитиков, сумма убытков составляет более 600 млн долларов.

Впрочем, после того, как компания пригрозила хакерам судом, уже к вечеру злоумышленники вернули криптоплатформе 258 млн долларов.

Соучредитель Ellipic Том Робинсон выразил мнение, что хакеры вернули часть средств из-за сложности их отмывания.

Poly Network, со своей стороны, до сих пор не комментировала инцидент.



