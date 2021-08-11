Рекордна крадіжка криптовалюти: хакери повернули половину коштів після погроз від компанії

Сьогодні Poly Network повідомила про наймасштабніше пограбування криптовалюти. У своїй сторінці соціальної мережі компанія оприлюднила інформацію стосовно цифрових гаманців, на які були відправлені викрадені токени. Відповідно до інформації аналітиків, сума збитків становить більше ніж 600 млн доларів.

Втім, після того, як компанія пригрозила хакерам судом, вже до вечора зловмисники повернули криптоплатформі 258 млн доларів.

Співзасновник Ellipic Том Робінсон висловив думку, що хакери повернули частину коштів через складність їх відмивання.

Poly Network, зі свого боку, досі не коментувала інцидент.



