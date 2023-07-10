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Рекордна злива: за добу в Києві випала майже місячна норма опадів

Фото: у Києві рекордна злива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У п’ятницю, 7 липня, у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 51,9 мм, Це на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник 1978 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"Рекорд добової кількості опадів у Києві", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, за один день в Києві випала майже місячна норма опадів, яка для липня в столиці становить 68 мм.

Злива в Києві

Нагадаємо, 6 та 7 липня в Києві спостерігалися сильні зливи. У столиці були підтоплені вулиці у Голосіївському і Печерському районах, та ТЦ Ocean Plaza.

У Борисполі в результаті негоди зруйновано котельну трубу. У різних районах було зафіксовано сильні пориви вітру та зливу.

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