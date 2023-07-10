Рекордна злива: за добу в Києві випала майже місячна норма опадів

"Рекорд добової кількості опадів у Києві", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, за один день в Києві випала майже місячна норма опадів, яка для липня в столиці становить 68 мм.

Злива в Києві

Нагадаємо, 6 та 7 липня в Києві спостерігалися сильні зливи. У столиці були підтоплені вулиці у Голосіївському і Печерському районах, та ТЦ Ocean Plaza.

У Борисполі в результаті негоди зруйновано котельну трубу. У різних районах було зафіксовано сильні пориви вітру та зливу.