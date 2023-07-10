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Рекордный ливень: за сутки в Киеве выпала почти месячная норма осадков

Фото: в Киеве рекордный ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В пятницу, 7 июля, в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 51,9 мм. Это на 21,6 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1978 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

"Рекорд суточного количества осадков в Киеве", - говорится в сообщении.

Таким образом, за один день в Киеве выпала почти месячная норма осадков, которая для июля в столице составляет 68 мм.

Ливень в Киеве

Напомним, 6 и 7 июля в Киеве наблюдались сильные ливни. В столице были подтоплены улицы в Голосеевском и Печерском районах и ТЦ Ocean Plaza.

В Борисполе в результате непогоды разрушена котельная труба. В разных районах были зафиксированы сильные порывы ветра и ливня.

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