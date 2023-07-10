Рекордный ливень: за сутки в Киеве выпала почти месячная норма осадков

"Рекорд суточного количества осадков в Киеве", - говорится в сообщении.

Таким образом, за один день в Киеве выпала почти месячная норма осадков, которая для июля в столице составляет 68 мм.

Ливень в Киеве

Напомним, 6 и 7 июля в Киеве наблюдались сильные ливни. В столице были подтоплены улицы в Голосеевском и Печерском районах и ТЦ Ocean Plaza.

В Борисполе в результате непогоды разрушена котельная труба. В разных районах были зафиксированы сильные порывы ветра и ливня.