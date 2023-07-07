Київ знову накрила сильна злива (відео)
Київ сьогодні, 7 липня, знову накрила сильна злива. Частину вулиць вже підтопило.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Столицю вже затоплює", - йдеться у повідомленні.
Місцеві мешканці опублікували відео з наслідками зливи.
Також Telegram-канали повідомляють, що через негоду почало підтоплювати ТЦ Ocean Plaza.
Інформація від КМДА
Через зливу у місті виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах, на місцях працюють гідрослужби.
"Основна частина підтоплень - не на балансових вулицях дорожньої служби. Важливо, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали. І на початок дощу вони були чистими. Проте зливи залпові і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що грози зі зливами і шквалами прогнозують синоптики до кінця доби, тож гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі.
Негода у Києві та області
Вчора ввечері Київ накрила гроза. У різних районах міста фіксують сильні пориви вітру та зливу.
У Борисполі в результаті негоди зруйновано котельну трубу. У різних районах було зафіксовано сильні пориви вітру та зливу.
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