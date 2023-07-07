ua ru
Пт, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ знову накрила сильна злива (відео)

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 07 липня 2023 18:37
Київ знову накрила сильна злива (відео) Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Київ сьогодні, 7 липня, знову накрила сильна злива. Частину вулиць вже підтопило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Столицю вже затоплює", - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці опублікували відео з наслідками зливи.

Також Telegram-канали повідомляють, що через негоду почало підтоплювати ТЦ Ocean Plaza.

Інформація від КМДА

Через зливу у місті виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах, на місцях працюють гідрослужби.

"Основна частина підтоплень - не на балансових вулицях дорожньої служби. Важливо, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали. І на початок дощу вони були чистими. Проте зливи залпові і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що грози зі зливами і шквалами прогнозують синоптики до кінця доби, тож гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі.

Негода у Києві та області

Вчора ввечері Київ накрила гроза. У різних районах міста фіксують сильні пориви вітру та зливу.

У Борисполі в результаті негоди зруйновано котельну трубу. У різних районах було зафіксовано сильні пориви вітру та зливу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода Погода в Києві
NEWS
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі